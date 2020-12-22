Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Cebeloğlu, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Guillaume Payen'in "Bebeklere spikerlik" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Cebeloğlu, oylaya sunulan fotoğrafların her birinin ayrı anlam taşıdığını bu nedenle en iyisini seçme noktasında zorlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı ve muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici olduğunu ifade eden Cebeloğlu, "Gerçekten fotoğrafları en iyisini seçme noktasında zorluk çektiğimi söyleyebilirim. Çünkü sunulan her bir fotoğrafın farklı bir anlamı var. Bunlar içerisinde seçim yapmak oldukça zor olsa da haber, spor ve yaşam kategorilerinde seçimimi yaptım. Hepsi çok anlamlı fotoğraflar. Kitaplarla ifade edilebilecek birçok duygu ve düşünceyi bir fotoğrafla ifade eden fotoğraflardı." diye konuştu.