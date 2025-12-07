Kahramanmaraş Edebiyat Şehri olarak tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmaların ardından Kahramanmaraş, "Edebiyat" kategorisinde Türkiye'den seçilen ilk şehir oldu. Kahramanmaraş; Barcelona'nın, Beyrut'un, Dublin'in, Bağdat'ın, Melbourne'ün, Tanca'nın, Lahore'un yer aldığı 63 şehirlik çok önemli bir ağın en yeni üyesi oldu.

Bu tarihi tescilin kutlanması ve duyurulması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir program organize edildi. Necip Fazıl Kısakürek'in adını taşıyan kültür merkezinde gerçekleştirilen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, şehir protokolü ve çok sayıda edebiyatsever yer aldı.

Programda; Kahramanmaraş'ın UNESCO yolculuğu, bu tarihi tescilin Kahramanmaraş ve Türkiye'ye katkısı, şehirde gerçekleştirilen ve planlanan dev kültür sanat programları gibi pek çok konu görüşüldü. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki programda müzisyenler Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar, katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, "Kahramanmaraş'ı tebrik ediyorum, azimli ve özenli bir dosya ile aday oldular. Bu adaylık sürecini de başarılı bir şekilde tamamlayarak, 'UNESCO'nun Edebiyat Şehirleri Ağı' edebiyat alanında dahil oldular. Bu, edebiyat alanında ilk şehrimiz ve elbette çok önemli. Kahramanmaraş hem klasik edebiyat hem modern hem de halk edebiyatı açısından önemli şair ve yazarlara sahip. Edebiyatın bu gücünün şehrin gücünün olması, kültür endüstrisine katkı vermesi, bu durumun tabana yayılarak halkın da destek vermesi ile gelire ve kazanca esin kaynağı olacağına ümit ediyoruz. "UNESCO'nun Edebiyat Şehirleri Ağı" gerçekten Türkiye'de dünyada da çok kabul görülen bir durum. Bu perspektifin Kahramanmaraş'ta da yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, "Gerçekten gurur dolu bir gün ve UNESCO'ya girme iradesi hepimizin malumuydu. Herkesin çok büyük emekleri var. Geçtiğimiz günlerde Paris'te gerçekleştirilen toplantı ile emeğimiz sonuca ulaştı ve Kahramanmaraş, 'UNESCO'nun Edebiyat Şehirleri Ağı"na girmiş durumda. Şehrimiz, altyapısı ve üstyapısı ile çok ciddi bir faaliyet sürdürürken, aynı zamanda ‘Edebiyat İyileştirir' mottosu ile hep beraber güçlü bir irade ortaya koyarak UNESCO'da şehrimizi ‘Edebiyat Şehri' olarak tescillendirdik. Bu guru hepimizin, tüm Kahramanmaraş halkının, yazarlarımızın ve şairlerimizin ve bundan sonra yetişecek söz üstatlarının. Emeği geçen herkesin emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.