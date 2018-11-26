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Kahraman pilot, helikopteri boş alana düşürdü

İstanbul Sancaktepe'de düşen askeri helikopterle ilgili konuşan Sarıgazi Muhtarı Göker Göktaş, "Askerlerimiz kendi canlarını feda ettiler. Çünkü düştüğü yer evlerin arasında boş bir arsa. Askerimiz, kendi canı pahasına kendini feda etti diyebilirim. Çok dolu olan bir bölge aslında. Ama askerlerimiz bunu göz önünde bulundurarak o boş arsaya düşürmesi gerçekten facianın önüne geçilmesine neden oldu" dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:48
Kahraman pilot, helikopteri boş alana düşürdü

UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de bir sokağa düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, yaralı bir asker ise hastaneye kaldırıldı.

"Kendilerini feda ettiler"

Sarıgazi Muhtarı Göker Göktaş, helikopterdeki askerlerin olası bir facianın önüne geçmek için kendilerini feda ettiğini söyledi. Muhtar Göktaş şöyle konuştu:

"Askerlerimiz kendi canlarını feda ettiler. Çünkü düştüğü yer evlerin arasında boş bir arsa. Askerimiz, kendi canı pahasına kendini feda etti diyebilirim. Çok dolu olan bir bölge aslında. Ama askerlerimiz bunu göz önünde bulundurarak o boş arsaya düşürmesi gerçekten facianın önüne geçilmesine neden oldu."

Görgü tanıkları 4 şehit verdiğimiz kazayı anlattı

Sancaktepe Sarıgazi’de içinde 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı askeri helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Helikopterin havada birkaç kez döndüğünü söyleyen mahalle sakinleri, düşerken apartmana çarparak parçalandığını belirtti. Uçağı düşerken gördüğünü belirten mahalle sakini, "Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk" dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:48
  1. İstanbul
  2. Sancaktepe
  3. helikopter kazası

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