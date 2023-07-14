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Dünya Kahire Fransa Büyükelçisi: Mısır'ın başarısı gibi bir başarı elde etmesini umuyoruz! Dünyanın gündeme oturdu
Dünya

Kahire Fransa Büyükelçisi: Mısır'ın başarısı gibi bir başarı elde etmesini umuyoruz! Dünyanın gündeme oturdu

Yeniakit Publisher
2023-07-14 23:46:00 - 2023-07-14 23:49:45
Kahire Fransa Büyükelçisi: Mısır'ın başarısı gibi bir başarı elde etmesini umuyoruz! Dünyanın gündeme oturdu

Kahire'deki Fransız Büyükelçisi, Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri ile "COP28" Konferansı’nı düzenleme konusunda iş birliği yaptığını ve başarılı olacağına inandığını söyledi, hafife almaması gerektiğini söyledi.

Fransa'nın Kahire Büyükelçisi Marc Barthe, "Al Ain News" için yaptığı özel açıklamada, Fransa'nın COP 27'nin tamamlanan dönem başkanı olan Mısır ve COP 28'in gelecek dönem başkanı olacak Birleşik Arap Emirlikleri, arasında iyi bir koordinasyon olduğunu belirtti.

Özellikle organizasyon sürecinde bu iş birliğinin iyi bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Barthe, "UAE'nin COP 28'de Mısır'ın başarısı gibi bir başarı elde etmesini umuyoruz." dedi.

Fransız Büyükelçi, Kahire'deki Fransız Büyükelçilik binasında düzenlenen Fransa Milli Günü kutlamaları sırasında yaptığı açıklamada, Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni mükemmel bir şekilde organize etme konusunda desteklediğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunun başarısını sağlayacağına güvendiklerini belirtti. Barthe, "Özellikle iklimle ilgili çok taraflı konferanslar olmak üzere uluslararası toplantıların başarısına her zaman katkıda bulunmak istiyoruz." diyerek ekledi, "Neyse ki bu sadece Taraflar Konferansları ile sınırlı değil, zirvede alınan kararların uygulanması için devam eden toplantılar da var."

COP KONFERANSLARI SÜREKLI BİR İLERLEME SÜRECİ

Kahire'deki Fransız Büyükelçi, "COP 27" Taraflar Konferansı'nın son derece başarılı olduğunu belirterek, öncelikle organizasyonel açıdan çok iyi düzenlendiğini ifade etti. Barthe, "İkincisi, gezegenin sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama hedefini koruma başarısı ve aynı zamanda kayıplar ve zararlar konusunda bilgi sahibi olma başarısı elde ettik." sözlerini kullandı.

Fransız Büyükelçi, gelecek "COP" dönemlerinde daha iddialı taahhütler sunacak bir dizi ülkenin olmasını umduğunu ifade etti ve "COP konferansları, her bir sürümün, önceki sürüme dayanan bir süreç olduğu için, sürekli bir ilerleme sürecidir." şeklinde devam etti.
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Barthe, "Bu nedenle, "COP" Taraflar Konferansı'nın 28. dönemi, 27. dönem Taraflar Konferansı'nın Afrika Taraflar Konferansı ve Yürütme Taraflar Konferansı'nda elde edilen başarıların üzerine inşa etmeye çalışacak. Bu nedenle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin COP 28'de başarılar diliyoruz." dedi.(tr.al-ain)

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