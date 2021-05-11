Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa şiiri sözleri | Halil Dülgar Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa şiiri sözleri dinle
Mübarek ramazan ayında katil İsrail, müslümanlara zülm etti. Mescid'i Aksa'da ibadetlerini yerine getirenlere saldıran hainler, onlarca Filistinlinin yaralamasına, yaşamını yitirmesine neden oldu. Masum küçücük çocukların canları da kıyan katillerin yaşattığı acıları anlatan şiirlerden biri de Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa oldu. Halil Dülgar’a ait şiirin sözleri ise yürekleri derinden sarsıyor
Siyonist İsrail, Kadir Gecesi'nde Mescid'i Aksa'da ibadet eden müslümanlara saldırdı. 200'den fazla kişinini yaralandığı hain saldırıda 9'u çocuk 24 kişi yaşamını yitirdi. Kudüs’te yaşanan vahşet sebebiyle Müslümanların gözü yaşlı, kalpleri yasta. O çileyi en güzel şekilde anlatan şiirlerden biri de Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa. İşte, Halil Dülgar’ın Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa şiiri sözleri:
Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa
İslâm'ın birinci kıblesiydin sen
Mi'racın kokusu yayılır senden
Emanettin bize Selahaddin'den
Lâkin hüsranımsın Mescid-i Aksa
Siyonist alçaklar kuyunu kazar
Sapanlı çocuklar planı bozar
Nice masumlara sen oldun mezar
Feryat, figanımsın Mescid-i Aksa
Yakub'un gözyaşı halâ dinmedi
Yusuf zindanlardan henüz dönmedi
Nerde kaldı İsa yere inmedi
Derdim, dermanımsın Mescid-i Aksa
Çaresizlik kırmış benim elimi
Yahudi korkusu bükmüş belimi
Ömer tükürürdü görse halimi
Utanç fermanımsın Mescid-i Aksa
Ölüyü dirilten İsa nerede?
Firavun'u yenen Musa nerede?
Denizleri yaran asa nerede?
Kahır ummanımsın Mescid-i Aksa
Sevinmek istedim yarıda kaldı
Ümit gemilerim karada kaldı
Elim bağrımdaki yarada kaldı
Kanayan yanımsın Mescid-i Aksa
Ne olur yönümü bulayım artık
Müjdenle bahtiyar olayım artık
Vuslatınla nefes alayım artık
Canım, cananımsın Mescid-i Aksa
Hür olmanı bekler Mekke, Medine
Ayasofya ağlar senin derdine
Nasıl el sürerler hicap perdene
Şerefim, şanımsın Mescid-i Aksa
Uzaklaşsın senden hain kalleşler
Yanından, yörenden çekilsin leşler
Gitsin yarasalar, kaçsın baykuşlar
Benimsin, benimsin Mescid-i Aksa
Ruhum sana muhtaç, gönlüm sana aç
Yalnız sende tiryak, tek sende ilaç
Süleyman mescidi, mabed-i miraç
Canımsın, kanımsın Mescid-i Aksa
Her vakitte, her an yüreğimdesin
Her zaman, her nefes ciğerimdesin
Daim duamdasın, dileğimdesin
Vird-i zebanımsın Mescid-i Aksa
Sen kara sevdamsın, sen gurbetimsin
Sen çile yumağım, dert nöbetimsin
Sen bitmeyen cezam, müebbetimsin
Hapsim, zindanımsın Mescid-i Aksa
Kanserim, veremim, depremim sensin
İffetim, namusum, mahremim sensin
Eyvah ki ağıtım, matemim sensin
Acım, hicranımsın Mescid-i Aksa
Ne sen benimlesin, ne ben bendeyim
Uğursuz, talihsiz, kötü gündeyim
Sen böyle oldukça Cehennemdeyim
Cennet mekânımsın Mescid-i Aksa
Halil der ki böyle olmaz akıbet
Kırılır pranga, zincirler elbet
Mutlu sonu bekler Müslüman ümmet
Öksüz romanımsın Mescid-i Aksa
Halil Dülgar