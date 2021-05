Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa şiiri sözleri | Halil Dülgar Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa şiiri sözleri dinle

Siyonist İsrail, Kadir Gecesi'nde Mescid'i Aksa'da ibadet eden müslümanlara saldırdı. 200'den fazla kişinini yaralandığı hain saldırıda 9'u çocuk 24 kişi yaşamını yitirdi. Kudüs’te yaşanan vahşet sebebiyle Müslümanların gözü yaşlı, kalpleri yasta. O çileyi en güzel şekilde anlatan şiirlerden biri de Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa. İşte, Halil Dülgar’ın Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa şiiri sözleri:

Kahır Ummanımsın Mescid-i Aksa

İslâm'ın birinci kıblesiydin sen

Mi'racın kokusu yayılır senden

Emanettin bize Selahaddin'den

Lâkin hüsranımsın Mescid-i Aksa

Siyonist alçaklar kuyunu kazar

Sapanlı çocuklar planı bozar

Nice masumlara sen oldun mezar

Feryat, figanımsın Mescid-i Aksa

Yakub'un gözyaşı halâ dinmedi

Yusuf zindanlardan henüz dönmedi

Nerde kaldı İsa yere inmedi

Derdim, dermanımsın Mescid-i Aksa

Çaresizlik kırmış benim elimi

Yahudi korkusu bükmüş belimi

Ömer tükürürdü görse halimi

Utanç fermanımsın Mescid-i Aksa

Ölüyü dirilten İsa nerede?

Firavun'u yenen Musa nerede?

Denizleri yaran asa nerede?

Kahır ummanımsın Mescid-i Aksa

Sevinmek istedim yarıda kaldı

Ümit gemilerim karada kaldı

Elim bağrımdaki yarada kaldı

Kanayan yanımsın Mescid-i Aksa

Ne olur yönümü bulayım artık

Müjdenle bahtiyar olayım artık

Vuslatınla nefes alayım artık

Canım, cananımsın Mescid-i Aksa

Hür olmanı bekler Mekke, Medine

Ayasofya ağlar senin derdine

Nasıl el sürerler hicap perdene

Şerefim, şanımsın Mescid-i Aksa

Uzaklaşsın senden hain kalleşler

Yanından, yörenden çekilsin leşler

Gitsin yarasalar, kaçsın baykuşlar

Benimsin, benimsin Mescid-i Aksa

Ruhum sana muhtaç, gönlüm sana aç

Yalnız sende tiryak, tek sende ilaç

Süleyman mescidi, mabed-i miraç

Canımsın, kanımsın Mescid-i Aksa

Her vakitte, her an yüreğimdesin

Her zaman, her nefes ciğerimdesin

Daim duamdasın, dileğimdesin

Vird-i zebanımsın Mescid-i Aksa

Sen kara sevdamsın, sen gurbetimsin

Sen çile yumağım, dert nöbetimsin

Sen bitmeyen cezam, müebbetimsin

Hapsim, zindanımsın Mescid-i Aksa

Kanserim, veremim, depremim sensin

İffetim, namusum, mahremim sensin

Eyvah ki ağıtım, matemim sensin

Acım, hicranımsın Mescid-i Aksa

Ne sen benimlesin, ne ben bendeyim

Uğursuz, talihsiz, kötü gündeyim

Sen böyle oldukça Cehennemdeyim

Cennet mekânımsın Mescid-i Aksa

Halil der ki böyle olmaz akıbet

Kırılır pranga, zincirler elbet

Mutlu sonu bekler Müslüman ümmet

Öksüz romanımsın Mescid-i Aksa

Halil Dülgar