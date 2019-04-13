Kağıtsporlu güreşçiler, adını Türkiye Şampiyonası’na yazdırdı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu küçük güreşçiler, Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası biletini kaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu küçük güreşçiler, Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası biletini kaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 14-15 yaş ‘’Küçük Yıldızlar’’ grup müsabakaları Düzce’de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu yedi güreşçi de müsabakalarda başarı göstererek Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası biletini almayı hak kazandı. Düzce’de düzenlenen ‘Küçük Yıldızlar Güreş Grup Müsabakalarında Kağıtsporlu güreşçiler, kendi sıkletlerinde ilk 10’da yer alıp Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmek için ter döktü. 38 kiloda Görkem Göktepe 2. ,41 kiloda Abdullah Duman 5. ,44 kiloda Batuhan Kalaycı 5. ,57 kiloda M. Hüseyin Yıldırım 3. olarak, 48 kiloda Mehmet Emin Örük, 62 kiloda Yusuf Emre Yıldızhan ve 68 kiloda Bilalcan Kaymakoğlu da klasmana girerek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

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