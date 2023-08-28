Kağıthane'deki acı olay üzerinden iktidarı hedef alan Kılıçdaroğlu'na şok! Bunu hiç beklemiyordu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Türkiye'deki uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan operasyonlara da değinen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altında çok sayıda "İstifa et" şeklinde yorum yapılması ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'da uyuşturucu baronları tarafından kahraman polisimiz Hakan Telli'nin şehit edilmesi ve iki silah arkadaşının yaralanması; emniyet güçlerimizin, zorlu şartlar ve siyasi baskılara karşın verdiği azimli mücadeleye rağmen, yüzleşmemiz gereken acı bir gerçeği önümüze koydu. Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız birer birer uyuşturucu çetelerinin ağına düşüyor. Uyuşturucu bağımlılığı bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılıyor. Aileler çaresiz... Peki neden?

"Türkiye'de yuvalanma imkânı buldular"

Çünkü uyuşturucu baronlarının kirli parasına muhtaç olacak kadar memleketi ekonomik bir soykırıma maruz bırakan siyasi iktidar, gün geldi sadece kirli paranın değil sahiplerinin de Türkiye'ye girmesine göz yumdu. Uyuşturucu baronları paralarıyla birlikte Türkiye'ye gelsinler diye, birden fazla özel kanun dahi çıkardı. Böylece uyuşturucu baronları, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de yuvalanma imkânı buldular…Sonuç, kafelerde, AVM'lerde birbirleriyle çatışmaya, hesaplaşmaya başladılar. Özellikle İstanbul, dünya suç örgütlerinin, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndü.

"Uyuşturucunun pazarı haline geldi"

Daha garip olanı ise dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" dediği operasyonda nasıl olduysa herkes serbest kaldı. İsrail Dışişleri Bakanı ise, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından 10 yıl hüküm giyen Danny Awka'nın diplomatik temas sonucunda serbest bırakılacağını açıkladı ve dışarıdan talimat alan Saray Hükümeti uyuşturucudan hükümlü İsrailli'yi bıraktı. Malum papazı da böyle bırakmıştı… Türkiye eskiden uyuşturucunun transit bölgesiydi. Şimdi ise Saray ve şürekâsının desteğiyle Türkiye uyuşturucunun pazarı haline geldi.

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"Milletimizle birlikte 'dur' diyeceğiz"

Saray iktidarı resmen, çocuklarımızı uyuşturucu baronlarına kurban verdi. Ne uğruna? Üç gün daha iktidarda kalmak uğruna. Uyuşturucu parası ile cari açığı finanse edebilmek uğruna. Biraz rakam paylaşayım: Emniyet Genel Müdürlüğü bir rapor yayınladı. Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre; ülkemizi kuşatan metamfetamin kullanımı son 2 yılda 5,5 kat arttı. Met olaylarındaki şüpheli sayısı ise bir yılda yüzde 61,5 arttı. Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'nin raporuna göre; İstanbul metamfetamin kullanımında Avrupa'daki 106 merkez arasında 10'uncu sırada. İktidarda kalabilmek uğruna, kirli para uğruna kendi ülkesinin evlatlarını bile gözden çıkaran Saray Hükümetinin önünde tek bir hedef var: Milletimizi manipüle ederek, kentlerimizi tümüyle baronlara teslim etmek. Buna, milletimizle birlikte dur diyeceğiz!"

'İstifa et' yorumu yağdı

Bu paylaşımın altındaki yorumlar ise dikkat çekti. Kullanıcılar seçim sonrası istifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na "İstifa et" ifadeleriyle seslendi.