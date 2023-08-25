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Gündem Kağıthane'de sıcak saatler: 2 polisin yaralandığı çatışma kamerada
Gündem

Kağıthane'de sıcak saatler: 2 polisin yaralandığı çatışma kamerada

Yeniakit Publisher
2023-08-25 07:00:00 -

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken saldırganlardan 1’i öldü, 1’i de yaralı olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Operasyon, saat 00.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir eve yapıldı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralandı.

CADDE VE SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI
Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda Özel Harekat, Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları (Bekçi) yönlendirildi. Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi hazır bekletildi.

1 SALDIRGAN ÖLDÜ 4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2 polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Baskında yaralanan 2 polis memuru ambulanslarla Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

 

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