Kağıthane'de park halindeki minibüsü yakan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir iş yerinin önünde park halindeki minibüsü yakan kişi gözaltına alındı.

Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak'ta park halinde olan ve ön camı bulunmayan bir minibüste sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüse giren ve yangını çıkaran kişinin Hamit S. olduğunu tespit etti.

Şüpheli Hamit S., Sanayi Mahallesi Barışçı Sokak'taki evinde gözaltına alındı.

- Yangın anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şüphelinin aracı yakması bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Şüpheli Hamit S'nin ön camı olmayan minibüse girdiği, önce arka tarafa gittiği ardından ön tarafa gelerek çakmakla sigara yaktığı, bu sırada aracın arkasında alev ve dumanın yükseldiği görülüyor.

Görüntüde şüphelinin, yangın sırasında minibüse tekrar bindiği ve camı olmayan ön taraftan dışarı çıktığı anlar yer alıyor.