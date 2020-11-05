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Aktüel Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı
Aktüel

Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 08:14:27 -
Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de park halindeki midibüste çıkan ve bir iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak'ta park halindeki midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı tamamen saran alevler, midibüsün önünde park ettiği iş yerine sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken midibüs kullanılamaz hale geldi, iş yerinin dış cephesinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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