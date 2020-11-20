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Aktüel Kağıthane'de motosikletine çarpan minibüs sürücüsüne silahla ateş eden şüpheli adliyeye gönderildi
Aktüel

Kağıthane'de motosikletine çarpan minibüs sürücüsüne silahla ateş eden şüpheli adliyeye gönderildi

Şüphelinin çeşitli olaylardan 24 suç kaydı olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:46:41 -
Kağıthane'de motosikletine çarpan minibüs sürücüsüne silahla ateş eden şüpheli adliyeye gönderildi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, motosikletine çarpan minibüs sürücüsüne silahla ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak'ta dün meydana gelen olayda, geri manevra yapan 34 CMP 195 plakalı minibüs sürücüsü Faruk Sadi, 34 EE 4560 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Fatih D., Faruk Sadi ile tartıştı. Kavga eden şahıslar, vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

Bir süre sonra, Fatih D., aracıyla olay yerinden ayrılmakta olan Faruk Sadi'ye tabancayla ateş açtı. Faruk Sadi yara almazken kullandığı araca 2 kurşun isabet etti.

Bu sırada, olayın yaşandığı sokakta ikamet eden bir polis memuru, şüpheli Fatih D.'yi hemen yakalayarak, polis ekiplerine teslim etti.

Olayda kullanılan silah ise yakınlardaki bir aracın tekerleğinin üzerinde bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve çeşitli olaylardan 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Fatih D. adliyeye sevk edildi.


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