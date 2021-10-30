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Gündem Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Gündem

Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sabaha karşı söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 07:07:00 -
Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Talatpaşa Mahallesi Adagülü Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürürken, mahsur kalan 4 işçi de tahliye edildi.

Hafif şekilde yaralanan 1 işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

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