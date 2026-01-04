  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Helal olsun Zohran Mamdani! Hukuk tanımayan Trump’a ders verdi

Manifatura Ne Demek?

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

ABD’nin Venezuela Operasyonu: Petrol ve Altında Yükseliş Sinyali! Türkiye nasıl etkilenecek?

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Yerel Kağıthane'de feci ölüm! Otomobile ısınmak için girdi: Alev topuna dönen araçta can verdi!
Yerel

Kağıthane'de feci ölüm! Otomobile ısınmak için girdi: Alev topuna dönen araçta can verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kağıthane'de feci ölüm! Otomobile ısınmak için girdi: Alev topuna dönen araçta can verdi!

Bir vatandaş, gece yarısı etkisini artıran soğuktan korunmak için park halindeki bir otomobilin içine girdi. Ancak talihsiz adamın ısınma çabası kısa sürede bir faciaya dönüştü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'taki sanayi sitesinde, bir tamirhane önünde park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, ekiplerin yaptıkları incelemede ön koltukta bir erkek cesedi bulundu.

Polis ekipleri, olay yerine gelen iş yeri ve otomobil sahibinin ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışmalarda otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhanede olduğu ve ön camının açık olduğu tespit edildi.

Olayın meydana geldiği sokaktaki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, sokakta yaşayan bir kişinin arabanın içerisine girdiğini ve otomobilin bir süre sonra yanmaya başladığını belirledi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi
Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi

Dünya

Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi
İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Gündem

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Silifke’de korkutan yangın: Otomobil D-400 karayolunda alevlere teslim oldu!
Silifke’de korkutan yangın: Otomobil D-400 karayolunda alevlere teslim oldu!

Yaşam

Silifke’de korkutan yangın: Otomobil D-400 karayolunda alevlere teslim oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23