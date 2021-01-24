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Yerel Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü!
Yerel

Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü!

Kağıthane'de tüp yüklü kamyonet devrildi. Kaza sırasında araçtaki tüm dolu tüpler yola savruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 16:29:00 -
Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü!

Olay, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Keklik Sokak'ta meydana geldi. Tüplerle dolu olan kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki bir araca çarpıp sokağın ortasında devrildi. Kamyonun arkasındaki tüpler sokağa saçıldı.

Kamyonet şoförü hafif şekilde yaralanırken, olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kamyonet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri ise sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik önleminin ardından yola saçılan tüpleri toplayan itfaiye ekipleri sokakta herhangi bir patlamayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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