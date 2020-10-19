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Aktüel Kağıthane'de cinayet zanlıları yakalandı
Aktüel

Kağıthane'de cinayet zanlıları yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:45:15 -
Kağıthane'de cinayet zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir parkta çıkan tartışma sonucu Mücahit Akipa'nın öldürülmesi bir kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim 05.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Anadolu Parkı içerisinde Akipa'nın ve yanındaki arkadaşı Yakup A'nın yaralanması, Akipa'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayda yaralanan Yakup A'nın ifadesine başvurdu. Yakup A. olay saatinde arkadaşı Mücahit Akipa ile alkol aldıkları sırada yanlarına 2 kişinin geldiğini, birlikte alkol almayı teklif ettiklerini, kabul etmemeleri üzerine aralarında tartışma yaşandığını, daha sonra bu kişilerin olay yerinden ayrıldığını anlattı.

Olaydan bir süre sonra tartıştıkları kişilerin 8-9 kişilik bir grup halinde tekrar geldiğini anlatan Yakup A. çıkan tartışmada 2 kişinin kendilerine silahla ateş açıp kaçtığını anlattı.

Saldırıda ağır yaralanan Akipa'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Şeyhmus K., Hüseyin T., Eray B. ve Salih K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih K. ve Hüseyin T. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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