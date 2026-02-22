Kağıthane'de akılalmaz kaza: Kendi aracının kurbanı oldu! Önce üzerinden geçti, sonra duvara sıkıştırdı

İstanbul’un Kağıthane ilçesi, eşine az rastlanır bir trafik kazasına sahne oldu. Talatpaşa Mahallesi’nde evinden çıkıp aracına binen 48 yaşındaki Savaş D., geri manevra yaptığı esnada dengesini kaybederek açık kalan şoför kapısından aşağı düştü. Ne olduğunu anlamaya çalışıp ayağa kalkmak isteyen sürücü, kendi aracının kontrolden çıkarak üzerine gelmesiyle dehşeti yaşadı. Sürücüsüz kalan otomobil, talihsiz adamı duvarla arasına alarak sıkıştırdı.

Kağıthane’de aracına binen Savaş D. (48) geri manevra yapacağı sırada şoför bölümünden aşağı düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada araç, bu kez de adamın üzerine geldi. Duvarla aracın arasında kalan Savaş D. yaralanırken kazada 2 araç ve elektrik panosu hasar gördü. Olayla ilgili konuşan esnaf Sedat Polat (36), "Türk filmine koysak sinema gibi. Türkiye'de ilk defa canlı birşey bu örnektir. Bir insanın kendi arabasının altında kalması ne demek" dedi. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Savaş D. 34 MST 52 plakalı aracına bindi; ardından da da geri manevra yapmak istedi. Araç geri geldiği sırada Savaş D. bir anda şoför bölümünden aşağı düştü. Savaş D. ne olduğunu anlamaya çalışıp ayağa kalktığı sırada bu kez araç üstüne geldi. Sürücüsüz araç Savaş D.’ye çarparak duvarla araç arasında sıkışmasına neden oldu. Savaş D. yaralanırken, seyir halinde olan Ubeydullah S.’ye (26) ait 34 AU 7416 plakalı araç ve park halindeki 34 KJR 244 plakalı araç ve kaldırımdaki elektrik panosunda hasar meydana geldi.

ÜZERİNDEN GEÇTİ; DUVARA SIKIŞTIRDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Savaş D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalçasının kırıldığı ve ayaklarının edildiği öğrenilen Savaş D. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kazaya karışan sürücülerin alkollü olmadığı tespit edildi.

'AYAKLARI EZİLDİ KALÇASI KIRILMIŞ'

Olayla ilgili konuşan esnaf Sedat Polat, "Arabadan adam düştü. Geri gitti araba. Sonra araba ileri gitti. Adamı arabanın altına geri aldı; yani adam kendi arabasının altında kaldı. Biraz saçma, kapı açıktı muhtemelen. Ayağı pedala takıldı; oradan da düşmüş olabilir. Arabaya vurduğu için, araba da süratli olduğu için, gelip otomatik vites olduğu için vites atmış olabilir. Bunu Türk filmine koysak harbiden sinema. Adamın ayakları ezildi. Alçıda şu anda, kalçası kırıkmış; şu an evde yatıyor. İki arabada hasar var; bir araba pert oldu. Kendi arabasının kendisi yaptıracak. İki araba pertte. Türk filmine koysan ilk defa olan birşey. Türkiye'de ilk defa bir canlı bir örnektir. Bir insanın kendi arabasının altında kalması ne demektir" dedi.