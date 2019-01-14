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Kağıt toplayıcıları: Bizsiz sıfır atık olmaz

Sıfır Atık Projesi’yle kağıt toplayıcılarına gün doğdu. Yeni yasayla nüfusu 250 bin olan bölgelere atık toplama merkezi de zorunlu olacak.Atık Toplayıcılar ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Mehmet Karaca, “Bu projeyi zaten 40 yıldır uyguluyoruz. Bizsiz Sıfır Atık Projesi olmayacağına inanıyoruz” diyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 08:37
Kağıt toplayıcıları: Bizsiz sıfır atık olmaz

Sıfır Atık Projesi sayesinde kağıt toplayıcılarına gün doğdu. Sayısı artan geri dönüşüm tesisleri sayesinde işleri artmış. Ancak onların asıl istediği, ‘Bizsiz sıfır atık olmaz’ dedikleri projeye dahil olup, kayıt dışılıktan ve kötü çalışma şartlarından kurtularak, bu işi kadrolu yapmak.

Memleket gündemini meşgul eden ücretli poşet uygulamasına alışmaya çalışan vatandaşın tersine bir meslek gurubu var ki ömürlerini sadece bu işe adamış durumda. Kağıt toplayıcıları. Onlar, 2017’de başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni uzun yıllardır kendilerine uğraş edinip, bundan gelir sağlıyor. Kağıt toplayıcısı olarak bilinseler de poşet, alüminyum yani her türden çöpü değerlendirip, ayrıştırıyorlar.

50 lira için gece yarısına kadar mesai

Günde 50 kazanmak için kilolarca atık toplamak zorundalar. Sadece bu iş için tasarlanmış demir arabalara monte edilen dev çuvalları ile sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalışıyorlar. Sayıları son dönemde ciddi anlamda artmış durumda. Sebebini sorup soruşturunca birçoğunun işaret ettiği taraf aynı: ‘Sıfır Atık Projesi’. Bizler, çöp ayrıştırma, poşeti dikkatli kullanma konularına acemi olsak da onlar bu işin ustası. O zaman ayrışmadan, birkaç dakikalık toplanıp taleplerine kulak verelim. Umut ettikleri şey bu haberin mesajından daha anlamlı: bir iş, bir güvence bir üniforma...

2019 kritik yıl olacak

Türkiye, 2017’ye kadar yüzde 5’ini geri dönüştürebildiği atıklarının kıymetini bilmediği için sadece plastik üretiminde bile yüzde 85 ithalata bağlıydı. 2019 ise proje için kritik yıl olacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağına göre tüm çöpler kaynağında ayrışacak ve her 250 bin nüfusa bir atık toplama merkezi kurulacak. Projenin tüm ülkeye yayılmasıyla ekonomiye 20 milyar liralık katkı sağlanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:37
  1. Mehmet Kara
  2. kağıt toplayıcıları

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