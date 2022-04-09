kağıt toplayıcılara üniforma zorunluluğu geliyor!

Çöplerden kağıt, plastik ve demir gibi atıkları toplayarak geçinen çalışanlara üniformalı yasal statü getiriliyor. Düzenlemeye göre, 18 yaşından küçük çocuklar çalışamayacak ve herhangi bir mesleği olanlar çöpten atık toplayamayacak.

Sözcü'nün haberine göre çöplerden atık toplamak isteyenler bulundukları ildeki Çevre İl Müdürlükleri ile belediyelere başvuru yapacak. Durumları uygun görülenlere belediyeler tarafından çalışma iznini gösteren kimlik belgesi ile üniforma verilecek.

Kimlik Belgesi Verilecek

Taslak düzenlemeye göre, atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak. Ayrıca başka bir mesleği ya da işi olan esnaf, işçi, memur da ek iş adı altında çöplerden atık toplayamayacak. Üniforması ve yakaya asılan kimlik belgesi olmadığı halde çöplerden atık toplayanlar zabıta ve polise şikayet edilecek.