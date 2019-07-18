Kağıt kebabını hiç böyle denemediniz! Bütün lezzetlerin harmanlandığı muhteşem bir lezzetin püf noktasını öğrenmeye hazır mısınız?

Lezzetinin yanı sıra çok pratik bir tarif. Denemeyen kişilerin mutlaka en kısa zamanda denemesi gerekiyor. Malzemeler 500 gr dana kuşbaşı

1 havuç

1 patates

1 patlıcan

1 kırmızı biber

1 domates

1 su bardağı bezelye

10 tane arpacık soğan

yarım çay bardağı sıvıyağ

domates ve biber salçası

tuz, karabiber, kekik, kırmızı biber Yapılışı Öncelikle soğanları ve kuşbaşı etleri tencereye alın. Sıvıyağı ekleyip kavurun. Etler suyunu saldıktan sonra 1 su bardağı sıcak su ilave edin. 10 dakika kadar yemeğin suyla pişmesini sağlayın. Bir kenarda patates,patlıcan, havucu ve domatesi doğrayıp etlerin üzerine dökün. Sebzeler yumuşayınca da bezelyeyi ve baharatları ekleyerek bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Kağıtlara porsiyonluk olarak ayırın. 200 derecede 15-20 dakika kadar pişirin. Şimdiden afiyet olsun..

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