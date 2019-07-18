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Kağıt kebabını hiç böyle denemediniz!

Bütün lezzetlerin harmanlandığı muhteşem bir lezzetin püf noktasını öğrenmeye hazır mısınız?

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:58
Kağıt kebabını hiç böyle denemediniz!

Lezzetinin yanı sıra çok pratik bir tarif. Denemeyen kişilerin mutlaka en kısa zamanda denemesi gerekiyor. 

Malzemeler

  • 500 gr dana kuşbaşı
  • 1 havuç
  • 1 patates
  • 1 patlıcan
  • 1 kırmızı biber
  • 1 domates
  • 1 su bardağı bezelye
  • 10 tane arpacık soğan
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • domates ve biber salçası
  • tuz, karabiber, kekik, kırmızı biber

Yapılışı

Öncelikle soğanları ve kuşbaşı etleri tencereye alın. Sıvıyağı ekleyip kavurun. Etler suyunu saldıktan sonra 1 su bardağı sıcak su ilave edin. 10 dakika kadar yemeğin suyla pişmesini sağlayın. 

Bir kenarda patates,patlıcan, havucu ve domatesi doğrayıp etlerin üzerine dökün.

Sebzeler yumuşayınca da bezelyeyi ve baharatları ekleyerek bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. 

Kağıtlara porsiyonluk olarak ayırın. 200 derecede 15-20 dakika kadar pişirin. 

Şimdiden afiyet olsun..

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:58
  1. Kağıt kebabını hiç böyle denemediniz!

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