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Gündem Kaftancıoğlu'nun hayal dünyası! Son anketleri açıkladı
Gündem

Kaftancıoğlu'nun hayal dünyası! Son anketleri açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu katıldığı televizyon programında CHP'ye oy vermem diyenlerin oranının yüzde 8'e düştüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 22:26:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de Eylül Han Tezel'in sunduğu Yerelden Siyaset programına konuk oldu.

CHP'li Ankara ve İzmir il başkanlarının da katıldığı programda, başkanlar çalışmalarını anlattı.

"CHP'ye oy vermem diyenlerin sayısı düştü"

Program sırasında gündeme gelen anketlere ilişkin Canan Kaftancıoğlu anlık bir bilgi paylaştı. Telefonuna gelen mesajı okuyan Kaftancıoğlu, yeni bir anket çalışmasını açıkladı.

CHP'nin alacağı oy oranına değil, CHP'ye kesinlikle oy vermeyeceklerin oranına dikkat çeken İstanbul İl Başkanı "Şu anda Türkiye genelinde CHP'ye oy vermem diyenlerin oranı sadece ve sadece yüzde 8'e düşmüş. Biz o yüzde 8'i de ikna ederiz başkanlarımla" dedi.

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