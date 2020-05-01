  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Kaftancıoğlu’nun darbe tehdidi sonrası gündeme geldi! Altun CHP’nin ciğerini yıllar önce anlatmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehdidinin ardından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 2017'deki konuşması tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:54:00 -

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de canlı yayın esnasında skandal açıklmada bulundu. Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun skandal ifadeleri, akılları İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 2017'de SETA Başkanı olarak konuk olduğu bir programda yaptığı konuşmayı getirdi.

CHPlilerin sürekli olarak meşru siyasal alanı ortadan kaldırmak ve meşru siyasal alana sürekli müdahalede bulunmak istediklerinin altını çizen Altun, böylelikle Türkiye'deki meşru siyasal alanı ortadan kaldırmak istediklerini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hacı Arif

Fahrettin Altun"un chp'liler tarafından evinin gozetlenmesi kabul edilebilir bir durum değil.Ayni zamanda Devlette üst düzey bir makam işgal eden birinin kamu ihalesine girip vakıf malını kiralaması da Etik değil.Sozkonusu yeri siyasi nüfuzunu kullanarak vakıflara veya Üsküdar belediyesine ıslah ettirebilir amacı doğrultusunda halka acabilirdi.. Fahrettin Altun'un kardeşi Murat Altun Kocaeli'nde Fetoculerin avukatidir.Fetocu Çayırova imamı onun muvekkilidir.Tabiki Fetoculeri de sonuçta bir avukat savunacak.Bu durum suç değil.Fakat devletin kilit noktalarına kadar yükselen kisilerin yakın çevresi devletin bekası adına her daim mercek altında olmalıdır.Boyle olmazsa yanlış kişiyi Kahramanlastirmak işten bile değildir..Tarih boyunca Türk milleti ne çektiyse yanlış kişileri Kahramanlastirmaktan çekti.
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı