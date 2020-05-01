Kaftancıoğlu’nun darbe tehdidi sonrası gündeme geldi! Altun CHP’nin ciğerini yıllar önce anlatmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de canlı yayın esnasında skandal açıklmada bulundu. Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun skandal ifadeleri, akılları İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 2017'de SETA Başkanı olarak konuk olduğu bir programda yaptığı konuşmayı getirdi.

CHPlilerin sürekli olarak meşru siyasal alanı ortadan kaldırmak ve meşru siyasal alana sürekli müdahalede bulunmak istediklerinin altını çizen Altun, böylelikle Türkiye'deki meşru siyasal alanı ortadan kaldırmak istediklerini söylemişti.