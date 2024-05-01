Kaftancıoğlu Özgür Özel'in Taksim provokasyonunu yetersiz buldu!

Taksim Meydanı ve çevresi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatıldı. Bir grup marjinal solcuya öncülük eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de buluştu.

Şov yapıp makam araçlarıyla alandan ayrıldılar

Özel ve İmamoğlu burada yaptıkları basın açıklamasının ardından makam araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Geride kalan sözde 'emek' çığırtkanı provokatörler ise polise kaldırım taşlarıyla saldırıp taşkınlık çıkarttı.

Saraçhane'de şovunu yaptıktan sonra alanı, bir araya topladığı provokatörlere bırakan Özgür Özel'in Taksim'e yürümekten vazgeçmesine ilişkin eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki gösterdi.

X hesabından Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatının fotoğraflarını paylaşan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle

Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyologları:

“-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından

-Sendikalar kararlı durur CHP(Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız

-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor

-Çıksalar ne olacak ki? ”

Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından ‘vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.

Kısmetse seneye diyelim. #1Mayıs

Bu da kapak olarak(Yeni Anayasa Kitapçığına) burada kalsın