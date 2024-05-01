  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kaftancıoğlu Özgür Özel'in Taksim provokasyonunu yetersiz buldu!
Siyaset

Kaftancıoğlu Özgür Özel'in Taksim provokasyonunu yetersiz buldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 19:28:00 -
Kaftancıoğlu Özgür Özel'in Taksim provokasyonunu yetersiz buldu!

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saraçhane'de 1 Mayıs provokatörlerini topladıktan sona Taksim'e yürümekten vazgeçerek alandan ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Taksim Meydanı ve çevresi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatıldı. Bir grup marjinal solcuya öncülük eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de buluştu.

Şov yapıp makam araçlarıyla alandan ayrıldılar

Özel ve İmamoğlu burada yaptıkları basın açıklamasının ardından makam araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Geride kalan sözde 'emek' çığırtkanı provokatörler ise polise kaldırım taşlarıyla saldırıp taşkınlık çıkarttı.

Saraçhane'de şovunu yaptıktan sonra alanı, bir araya topladığı provokatörlere bırakan Özgür Özel'in Taksim'e yürümekten vazgeçmesine ilişkin eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki gösterdi.

X hesabından Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatının fotoğraflarını paylaşan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle

Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyologları:
“-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından
-Sendikalar kararlı durur CHP(Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız
-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor
-Çıksalar ne olacak ki? ”

Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından ‘vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.

Kısmetse seneye diyelim. #1Mayıs

Bu da kapak olarak(Yeni Anayasa Kitapçığına) burada kalsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin saati ve yeri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin saati ve yeri belli oldu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin saati ve yeri belli oldu

Kısıtlamalara rağmen bariyerleri aşan gruba müdahale: 20 gözaltı
Kısıtlamalara rağmen bariyerleri aşan gruba müdahale: 20 gözaltı

Gündem

Kısıtlamalara rağmen bariyerleri aşan gruba müdahale: 20 gözaltı

Pos bıyıklı kırmızı kazaklı TİP'liden provokasyon! Erkan Baş 'emekçi' polisin üzerine yürüdü
Pos bıyıklı kırmızı kazaklı TİP'liden provokasyon! Erkan Baş 'emekçi' polisin üzerine yürüdü

Gündem

Pos bıyıklı kırmızı kazaklı TİP'liden provokasyon! Erkan Baş 'emekçi' polisin üzerine yürüdü

İşte Özgür Özel'in 'kefilim' dediği işçiler (!)
İşte Özgür Özel'in 'kefilim' dediği işçiler (!)

Gündem

İşte Özgür Özel'in 'kefilim' dediği işçiler (!)

Solcu marjinal provokatörler Beşiktaş'ta diretti! 6'sı gözaltına alındı
Solcu marjinal provokatörler Beşiktaş'ta diretti! 6'sı gözaltına alındı

Gündem

Solcu marjinal provokatörler Beşiktaş'ta diretti! 6'sı gözaltına alındı

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi dikkat çeken temas
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi dikkat çeken temas

Siyaset

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi dikkat çeken temas

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23