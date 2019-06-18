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Kaftancıoğlu İmamoğlu’nun performansını beğenmedi! ‘Monoton’

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak canlı yayınına ilişkin "Adayların, daha önce söylediklerinin ötesine geçen bir konu olmamıştır. Kişisel olarak yayını izlerken, monoton olduğuna karar verdim" dedi.

18 Haziran 2019 Salı 15:26
Kaftancıoğlu İmamoğlu’nun performansını beğenmedi! ‘Monoton’

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdığı konuşmasında İBB adayları Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını ile ilgili görüşlerini paylaştı.

“Monoton olduğuna karar verdim”

Kaftancıoğlu, 16 Haziran'da tüm Türkiye'nin büyük bir dikkatle takip ettiği İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayın için ''17 yıl sonra, böyle bir yayının gerçekleşmesi çok kıymetliydi'' dedi.

Kaftancıoğlu ayrıca şu yorumları yaptı;

“İyi veya kötü diyemem. Süre ile sınırlı bir yayın oldu. Bizim için bu yayın ‘vatandaş son kararını verecek. Şapkadan tavşan çıkacak...’ gibi bir beklentimiz yoktu. 17 yıl sonra, böyle bir yayının gerçekleşmesi çok kıymetliydi."

“Ama bu yayında adayların, daha önce söylediklerinin ötesine geçen bir konu olmamıştır. Kişisel olarak yayını izlerken, monoton olduğuna karar verdim.”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:26
  1. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  2. Ufuk Karcı
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Binali Yıldırım
  5. İsmail Küçükkaya

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