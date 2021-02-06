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Yaşam Kafeler ve restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak?
Yaşam

Kafeler ve restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak?

Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının devam etmesi ve vaka sayılarındaki artışla birlikte kafe, restoran ve lokantalarda sadece paket servise izin veriliyor. Peki, Kafeler ve restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 00:16:00 -
Kafeler ve restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, yasaklar kalkacak mı? Başkan Erdoğan 'Restoranlar açılacak mı?' sorusunu yanıtlamıştı...

Kafeler ve restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıldı. Kabine Toplantısı sonrası kıraathaneler ve kahvehaneler ile ilgili herhangi bir yeni karar alınmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor.

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