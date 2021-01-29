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Gündem Kafeler ve restoranlar açılacak mı?
Gündem

Kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kafeler ve restoranların açılma durumları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:52:00 - 2021-01-29 14:53:13
Kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Üsküdar’da Hz Ali Camii’nde cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki önemli başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, kafelerin açılmasına ilişkin olarak, “Kafeler ve restoranlarla ilgili yöneltilen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Kafe ve restoranlar ne zamana açılacak?

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde satış gerçekleştirebiliyorlar. Müşteriler içeride oturarak yemek yiyemiyor. Vaka sayılarında olumlu gelişmelerin devam etmesi, restoran ve kafelerin de belirtilen kurallara uyması durumunda kısa süre içerisinde çalışma durumları ile ilgili yeni açıklamanın gelmesi ve belirli şartların yerine getirilmesi halinde içeride de müşteri kabul etmelerine izin verilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin net bir tarih açıklaması ise henüz yok.”

 

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