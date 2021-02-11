Kafeler, restoranlar ve lokantaların açılacağı tarih belli oldu mu?

Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrası Bakan Koca'nın yapacağı açıklamadaydı. Kritik toplantı sonrası Bakan Koca önemli bilgiler paylaştı, mutasyonlu virüse dair uyarılarda bulundu. Koca, restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağını konusuna da açıklık getirdi.

Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak?

Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.