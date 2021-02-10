Kafeler, restoranlar ve lokantalar için yeni dönem! Zorunlu oldu

Kafelerin ve lokantaların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kafe, restoran ve lokantalar paket servis şeklinde hizmet veriyorlar. Henüz kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili net bir tarih açıklaması yapılmadı.

Adisyon düzenlemesi

Herkes gelecek yeni habere kilitlenmişken Maliye’den lokanta, pastane, kafe ve barlara e-Adisyon düzenlemesi geldi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kötü niyetli esnafın vergi kaçırmasını önlemek amacıyla e-Adisyon uygulamasına geçileceğini duyurdu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı zorunlu e-belge uygulamalarında önemli değişikliklere gitti. Lokanta, kafe, pastane, gazino pavyon, bar gibi kasada servis yapılan gerçek usulde vergilendirilen işletmelere e-adisyon uygulaması zorunlu hale geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık veya aylık satış hasılatlarını dikkate alarak, geçiş sürecini belirleme konusunda yetkilendirildi. Başkanlık geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre verecek.



Özel hastanelerden eczanelere medikal malzeme satanlardan kaplıcalara kadar sağlık hizmeti veren kuruluşlara e-faturaya geçiş zorunluluğu geldi.

Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde yapılan düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları, medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden mükelleflere 1 Temmuz'dan itibaren e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu getirildi.



Tebliğe göre, GİB yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov. tr adresinde duyurarak e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili olacak.

E-İrsaliye kalktı

Tebliğle, 2020 yılı başında itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş süreci başlayan mükellefler arasında yer alan demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler için getirilen e-irsaliye düzenleme zorunluluğu ise kalktı.25 milyon lira ve üzeri brüt satış hasılatına sahip mükelleflerin, sevk irsaliyelerini Temmuz ayı başından itibaren e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu olacak.