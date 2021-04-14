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Yaşam Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman müşteri alabilecek?
Yaşam

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman müşteri alabilecek?

Lokantalar müşteri ne zaman alabilecek? Koronavirüs salgınında artan vakalarla birlikte Türkiye’de kısmi kapanma dönemi başladı. Kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Peki, ramazan ayında kapanacak işletmeler ne zaman ayın kaçında açılacak? Kafeler ne zamana kadar müşteri almayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 01:23:00 -
Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman müşteri alabilecek?

Koronavirüs salgınında günlük vakalar 50 bini aştı. 13 Nisan Salı günü salgın sebebiyle 273 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hal böyle olunca Türkiye’de kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Peki, yeme-içme mekanları ne zaman müşteri alabilecek?

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman müşteri alabilecek?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Yeme-içme işletmeleri hakkında şu ifadeler yer aldı.

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.

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