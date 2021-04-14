Koronavirüs salgınında günlük vakalar 50 bini aştı. 13 Nisan Salı günü salgın sebebiyle 273 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hal böyle olunca Türkiye’de kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Peki, yeme-içme mekanları ne zaman müşteri alabilecek?

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler restoranlar ne zaman müşteri alabilecek?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Yeme-içme işletmeleri hakkında şu ifadeler yer aldı.

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.