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Yaşam Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?
Yaşam

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Lokantalar ayın kaçında açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme kapalı durumda. Ayrıca hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak? Restoranların açılacağı tarih belli mi? Lokantalar ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:31:00 -
Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Lokantaların açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Salgında bulaş zincirinin kırılması için kafeler, restoranlar yalnızca paket servis hizmeti veriyor. Ayrıca yüz yüze eğitime ara verildi. Hafta içi ve hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Peki, restoranlar ne zaman açılır?

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişi normalleşme adımlarının ne zaman atılacağını araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yöneltilen ‘Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?’ sorusuna “Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıkları" dedi.

 Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’da ikinci doz aşılama tarihlerine dikkat çekti. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 17 Kasım ve 1 Aralık'ta uygulamaya konulan hafta içi ve hafta sonuna yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının, lokanta ve restoran gibi iş yerlerinin gel-al ve paket servis şeklinde faaliyetini sürdürmesinin Kovid-19 vaka ve hasta sayılarında ciddi düşüşler sağladığını belirtti.

İlhan, “En azından en çok risk altında olan büyüklerimizin ikinci doz aşısını olmasını, sağlık çalışanlarımızın ikinci doz aşısının tamamlanmasını bekleyip ondan sonra belki kısıtlamaların yavaş yavaş azaltılmasını konuşmak daha doğru olacaktır. Bir hesap yapmak gerekirse, ocak ayının ortasında aşılamaya başladığımızı düşündüğümüzde, bunun 2 ay sonrasında, 15 Mart'tan sonra kısıtlamaları tekrar konuşabiliriz” dedi.

 

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