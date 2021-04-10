Ramazan ayında vakaların düşmesi için pek çok tedbir uygulanacak. Söz konusu tedbirler arasında kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin yalnızca paket servisi hizmeti verme durumu da bulunuyor. Bu sebeple vatandaşlar yasağın hangi gün ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Kafeler restoranlar kapandı mı? Kafeler restoranlar ne zamana kadar kapalı kalacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ramazan ayında pek çok tedbir uygulanacak. Ramazan ayının ilk gününden yani 13 Nisan Salı gününden itibaren 81 ilde yeme-içme işletmeleri müşteri almayacak. Yasağın bayramı kapsayıp kapsamayacağı henüz açıklanmadı.

Çok yüksek riskli iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller: Şırnak