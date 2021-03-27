Kafeler restoranlar kapanacak mı? Hangi illerde korona yasakları uygulanacak?
Ramazan ayında kafeler kapanacak mı? Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 1 Mart itibariyle yeme-içme işletmeleri müşteri kabul etmeye başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle bazı illerin risk durumlarının değişmesi bekleniyor. Peki, hangi illerde kafeler kapatılacak? Kafeler restoranlar ne zaman kapatılacak?
1 Mart 2021 itibariyle yerinde karar dönemi başladı. İllerdeki vaka sayılarına göre risk durumu belirlendi. Ancak son dönemde vaka artışları yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi ramazan ayında kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, korona yasakları tekrar başlayacak mı?
Kafeler restoranlar kapanacak mı? Hangi illerde korona yasakları uygulanacak?
1 Mart itibariyle düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme içme mekanları 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çok yüksek riskli illerde ise yeme içme mekanları yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veriyor.
81 ilde hafta içi 21.00-05.00 yasakları sürüyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağı hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde geçerli. Bu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları kaldırıldı.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Bu illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.
Bir sonraki kabine toplantısında yeni risk haritası belirlenecek. Böylece kısıtlamaların illere göre revize edilmesi bekleniyor. Ancak kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon