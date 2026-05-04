Kafeinsiz de etkili: Kahve ruh halini şekillendiriyor

İrlanda’daki APC Microbiome Ireland araştırma merkezi ve Cork Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, kahvenin bağırsak ve beyin arasındaki bağlantıyı nasıl etkilediğini inceledi. Çalışma, düzenli kahve tüketiminin mikrobiyomu değiştirdiğini ve bunun psikolojik durum üzerinde doğrudan etkiler yaratabildiğini gösterdi.

BAĞIRSAK VE BEYİN ARASINDAKİ GÖRÜNMEYEN BAĞ

Bilim insanları, kahvenin vücutta nasıl çalıştığını daha yakından inceledi. Araştırma, özellikle bağırsak ile beyin arasındaki iletişim ağına odaklandı.

Elde edilen bulgulara göre düzenli kahve tüketimi, bağırsaktaki mikrobiyomun yapısını değiştiriyor. Bu değişim ise doğrudan ruh hali, stres seviyesi ve genel psikolojik durumla bağlantı kuruyor.

Çalışmada kahve içen kişilerde bazı bakteri türlerinin daha yoğun olduğu tespit edildi. Bu bakterilerin sindirim sisteminde asit üretimi ve koruyucu mekanizmalar üzerinde rol oynadığı ifade edildi.

Araştırma kapsamında katılımcılar bir süre kahve tüketimini bıraktı. Bu süreçte bağırsak yapısında belirgin değişiklikler gözlendi. Kahve yeniden tüketilmeye başlandığında ise bu değişimlerin tersine döndüğü görüldü.

'KAYGI DÜZEYİNDE AZALMA, İLTİHAP RİSKİNDE DÜŞÜŞ'

Araştırma sonuçları, kahve türüne göre farklı etkiler ortaya koydu.

Kafeinsiz kahve tüketen kişilerde öğrenme ve hafıza performansında artış gözlemlendi. Buna karşılık kafeinli kahve tüketenlerde dikkat, odaklanma ve uyanıklık seviyelerinde yükseliş tespit edildi.

Ayrıca kafein tüketen grupta kaygı düzeyinde azalma ve iltihap riskinde düşüş gibi ek faydalar da kaydedildi.

KAFEİNSİZ KAHVE BİLE ETKİ EDİYOR

Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, kafeinsiz kahvenin de güçlü etkiler göstermesi oldu.

Katılımcılar, hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve tükettiklerinde daha az stresli, daha dengeli ve daha iyi hissettiklerini belirtti. Bu durum, kahvenin etkisinin yalnızca kafeinle sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, kahvede bulunan özellikle bitkisel kaynaklı maddelerin bu etkilerde önemli rol oynayabileceğini değerlendirdi.