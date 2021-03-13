  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kafe ve restoranlar yeniden mi kapanacak? Restoranlar kapanacak mı?
Yaşam

Kafe ve restoranlar yeniden mi kapanacak? Restoranlar kapanacak mı?

İstanbul’da kafeler kapanır mı? Koronavirüs vaka sayıları son günlerde yükselmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yeme-içme yerleri yüzde 50 kapasiteyle hizmet veriyor. Peki, kafeler kapanır mı? Hangi illerde restoranlar kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 17:19:00 -
Kafe ve restoranlar yeniden mi kapanacak? Restoranlar kapanacak mı?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 10 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının sona ermesi için vatandaşların biraz daha sabretmeleri gerektiğini belirtti. Normalleşme adımlarıyla rehavete kapılması ise vaka sayılarını arttırıyor. Peki, kısıtlamalar döner mi? Koronavirüs yasakları dönenecek mi?

Kafe ve restoranlar yeniden mi kapanacak? Restoranlar kapanacak mı?

Koronavirüs salgınında 1 Mart tarihinden itibaren yerinde karar dönemi başladı. Böylece iller risk durumuna göre sıralandı. Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yeme-içme işletmeleri yüzde 50 kapasite ile hizmet veriyor. Çok yüksek riskli illerde ise yeme-içme mekanları paket servis ve gel-al hizmeti verebiliyor. Vaka sayılarının artmasıyla kafe, restoran ve lokantaların  kapanıp kapanmayacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek ve vatandaşlara duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Şu anki vakaların normalleşme dönemi öncesi vakalardan çoğunlukla oluştuğunu da bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 1 Mart itibariyle normalleşme dönemi başladı ülkemizde. 10 günü sayarsak 11 Marttan itibaren bu normalleşmenin vakalara ne kadar etkili olup olmadığı ortaya çıkacak. Hafta sonu da önümüzdeki 15 gün için geçerli olacak olan harita açıklanacağına göre hepimizin hemen şuandan itibaren kurallara uymak konusunda çaba göstermesi, bunun yanında kapalı ortamların mutlaka iyi havalandırılması gerekiyor. Aksi halde yine renklerde değişim söz konusu olabilir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'
Gündem

MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, EBA'da Ortaokul 1. sınıf Matematik dersindeki bir testte FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adının geçtiği soru..
Sisi'nin Türkiye talimatı ortaya çıktı
Siyaset

Sisi'nin Türkiye talimatı ortaya çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2 yıldır Türkiye ile barışmaya çalıştığı, Kahire'deki yetkililere Ankara aleyhine açıklama yapma..
Putin'den Karabağ hamlesi
Siyaset

Putin'den Karabağ hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki ateşkes konusunu görüşmek üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay