Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 10 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının sona ermesi için vatandaşların biraz daha sabretmeleri gerektiğini belirtti. Normalleşme adımlarıyla rehavete kapılması ise vaka sayılarını arttırıyor. Peki, kısıtlamalar döner mi? Koronavirüs yasakları dönenecek mi?

Kafe ve restoranlar yeniden mi kapanacak? Restoranlar kapanacak mı?

Koronavirüs salgınında 1 Mart tarihinden itibaren yerinde karar dönemi başladı. Böylece iller risk durumuna göre sıralandı. Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yeme-içme işletmeleri yüzde 50 kapasite ile hizmet veriyor. Çok yüksek riskli illerde ise yeme-içme mekanları paket servis ve gel-al hizmeti verebiliyor. Vaka sayılarının artmasıyla kafe, restoran ve lokantaların kapanıp kapanmayacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek ve vatandaşlara duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Şu anki vakaların normalleşme dönemi öncesi vakalardan çoğunlukla oluştuğunu da bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 1 Mart itibariyle normalleşme dönemi başladı ülkemizde. 10 günü sayarsak 11 Marttan itibaren bu normalleşmenin vakalara ne kadar etkili olup olmadığı ortaya çıkacak. Hafta sonu da önümüzdeki 15 gün için geçerli olacak olan harita açıklanacağına göre hepimizin hemen şuandan itibaren kurallara uymak konusunda çaba göstermesi, bunun yanında kapalı ortamların mutlaka iyi havalandırılması gerekiyor. Aksi halde yine renklerde değişim söz konusu olabilir” dedi.