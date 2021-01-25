Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafe ve restoranların açılma tarihi

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kafe ve restoranların açılış tarihi ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Kayıpmaz, kafe ve restoranların ne zaman açılacağına dair Mart ayını işaret etti. Kafe ve normalleşme adımlarının haricinde diğer koronavirüs ile ilgili konular bu Perşembe düzenlenecek olan kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

Şubat ayından sonra virüs tablosunun seyri dikkate alınarak kafe ve restoranların açılmasının daha sağlıklı olacağının altını çizerek, "En azından Şubat ayını bekleyerek geçirmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Mart ayında gündeme gelecek

Dr. Kayıpmaz, normale dönüş sürecinde sınırlı sayıda müşterilerin içeriye alınmasına izin verilebileceğini ve HES kodu uygulamasının zorunlu tutulacağını belirterek, "Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır." sözlerini kullandı.