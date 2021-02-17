Kafe - restoranlara verilecek destek ödemesi şartları neler? Kafe ve restoran destek ödemesi ne kadar?

Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyet alanlarındaki işletmelere sağlanacak "ciro kaybı desteği"ne ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Koronavirüs salgınından etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyet alanlarındaki işletmelere sağlanacak "ciro kaybı desteği"ne ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kafe ve restoran destek ödemesi başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e devet yardımıyla başvuruda bulunacak. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılırken ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak. Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılır.

Kafe ve restoran ciro kaybı desteği ne zamana kadar verilecek?

Kafe ve restoran ciro kaybı desteği kaç kere verilecek? Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2,000 TL'den az ve 40,000 TL'den fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 cirolarının 2019 cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olarak belirlenecek. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020'deki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.