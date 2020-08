Kafatasının yarısını kaybetse de vatan aşkını kaybetmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın desteğiyle bir süre önce Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde operasyon geçiren Durmuş’a, titanyumdan yapay kafatası yapılarak bacağından doku nakledildi.

“Ne vatana hizmet etmekten, ne de gülmekten kaçınırım”

Gazi Durmuş, inancına, dinine ve vatanına bağlılığı nedeniyle sürekli yüzünün güldüğünü söyledi. Yaşadığı sıkıntılara rağmen sık sık Allah’a şükrettiğini anlatan Durmuş, şöyle konuştu: “Allah bu canı almadığı sürece ne vatana hizmet etmekten ne de gülmekten kaçınırım. Allah izin verdiği sürece de vatanıma, milletime, bayrağıma hizmet etmek isterim. İnşallah eski sağlığıma kavuştuğumda tekrar vatani görevimi yapmaktan şeref duyarım. Bu can bu bedenden çıkmadığı sürece tekrar vatani görevimi en iyi şekilde yapmaya hazırım. Şu an bile bir an önce iyileşip, bıraktığım silahımı alıp vatani görevimi yapmak istiyorum. Bayrağımı tekrar göklerde dalgalandırmak istiyorum. İnşallah o da nasip olur.”

“Bin canım olsa, bin canımı da feda ederim”

Allah’ın yardımıyla sabrederek başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini aktaran Durmuş, şunları kaydetti: “Bugünleri bana nasip ettiği için Allah’a şükürler olsun. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza hizmet etmek gibi onurlu bir görevi bana nasip etti. Çok şükür, hiçbir zaman vatani görevimi yapmaktan ne sakındım ne kaçındım ne de şu anki halimden şikayetçi oldum. Allah’a şükürler olsun ki vatana, millete, bayrağa hizmet etmişim. Bin canım olsa, bin canımı da feda ederim, hiçbir zaman sakınmam.”