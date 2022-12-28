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Yerel Kafasını çarptı olay yerinde öldü!
Yerel

Kafasını çarptı olay yerinde öldü!

Rahatsızlandığı için aracından inen sürücü kafasını çarpıp yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:13:00 -
Kafasını çarptı olay yerinde öldü!

Mersin’in Tarsus ilçesinde rahatsızlanıp aracından inen sürücü, kafasını çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ile Tarsus istikametine seyir halinde olan 33 ADG 78 plakalı kamyonun sürücüsü Aydın Karataş (50), aniden rahatsızlandı. Tomruk yüklü kamyonu yol ortasında park etmek zorunda kalan Aydın Karataş aracından inerken, kafasını çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri yaptıkları müdahalede Karataş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kuruma sevk edildi.

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