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Siyaset Kafasına pano düştü yine akıllanmadı! HDP'li Saliha'dan polise çirkin sözler
Siyaset

Kafasına pano düştü yine akıllanmadı! HDP'li Saliha'dan polise çirkin sözler

Yeniakit Publisher
2023-09-02 02:09:00 - 2023-09-02 02:19:41

Diyarbakır’da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde HDP/YSP Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz polisle tartıştı.

HDP'li Aydemir, görevini yapan emniyet mensubunun yanına gelerek bağırmaya başladı.

Geçiş noktasında kendisine izin verilen ancak beraberindekileri geçiremeyen Aydeniz, polisin, "hanımefendi" hitabından da rahatsız oldu.

Emniyet mensubuna el kol hareketleri ve çirkin üslubuyla yaklaşan HDP'li Aydemir, noktadan uzaklaştıktan sonra tartışma da sona erdi.

Saliha Aydemir, geçtiğimiz aylarda bir konuşma yaparken, Türkiye'yi kötülüyordu. Aydemir'in kafasına tam da bu esnada pano düşmüştü. HDP'li Aydemir'in yaşadığı olaydan da ders almaması üzdü.
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