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Gündem Kafası konserve kutusuna sıkışan kedinin imdadına yetiştiler
Gündem

Kafası konserve kutusuna sıkışan kedinin imdadına yetiştiler

Manisa’nın Soma ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, ekiplerin yardımı ile kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 17:32:00 -

Manisa’nın Soma ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Soma ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasının sıkıştığı konserve kutusunu keserek, kediyi kurtardı.

Kurtulan kedi olay yerinden uzaklaşarak bir aracın altına sığındı.

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