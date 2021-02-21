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Dünya Kafalar iyice yandı… Teröristbaşı Murat Karayılan koronavirüsü Öcalan’a bağladı
Dünya

Kafalar iyice yandı… Teröristbaşı Murat Karayılan koronavirüsü Öcalan’a bağladı

PKK elebaşlarından Murat Karayılan, koronavirüsün ekolojik denge bozulduğu için ortaya çıktığını, PKK kurucusu Abdullah Öcalan’ın tutuklanmasaydı bu dengeyi koruyacak bir devrim yapmak istediğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 09:18:00 - 2021-02-21 10:03:56
Kafalar iyice yandı… Teröristbaşı Murat Karayılan koronavirüsü Öcalan’a bağladı

Türkiye’nin bölgedeki etkin mücadelesi, terör örgütü PKK’nın beynini yaktı. Eleman bulma konusunda da büyük sorun yaşayan teröristler, kendilerini şirin ve çevreci göstermek için akılalmaz yalanlara başvuruyor. Görenlere kahkaha attıracak saçmalıklarla insanların beynini yıkamaya çalışan PKK, bu kez koronavirüs üzerinden iyice saçmaladı.

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan, koronavirüs salgınının sebebini, örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın tutuklanmasına bağladı.

Karayılan, “Bugün bilindiği üzere korona ve çeşitli hastalıklardan dolayı insanlığın yaşadığı sorunlar vardır. Bu hastalıklar, yeryüzünde ekolojik dengenin bozulmasından kaynağını almaktadır. Önder Apo, 20 yıl önce paradigmasını ortaya koyarken bunu dile getirmiştir ve ‘ekolojik bir devrime ihtiyaç var’ demiştir” diye konuştu.

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Yorumlar

Cabbar

Tam hakiki Yusuf Yusuf etme dönemi başlamış demekki.
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Alī

Türkiye'den önce Ay a gidecekti katiliniz he he.
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