Kafalar iyice yandı… Teröristbaşı Murat Karayılan koronavirüsü Öcalan’a bağladı

Türkiye’nin bölgedeki etkin mücadelesi, terör örgütü PKK’nın beynini yaktı. Eleman bulma konusunda da büyük sorun yaşayan teröristler, kendilerini şirin ve çevreci göstermek için akılalmaz yalanlara başvuruyor. Görenlere kahkaha attıracak saçmalıklarla insanların beynini yıkamaya çalışan PKK, bu kez koronavirüs üzerinden iyice saçmaladı.

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan, koronavirüs salgınının sebebini, örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın tutuklanmasına bağladı.

Karayılan, “Bugün bilindiği üzere korona ve çeşitli hastalıklardan dolayı insanlığın yaşadığı sorunlar vardır. Bu hastalıklar, yeryüzünde ekolojik dengenin bozulmasından kaynağını almaktadır. Önder Apo, 20 yıl önce paradigmasını ortaya koyarken bunu dile getirmiştir ve ‘ekolojik bir devrime ihtiyaç var’ demiştir” diye konuştu.