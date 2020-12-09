KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Karakaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Rektör Karakaya, yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların anlamlı ve güzel olduğunu belirten Karakaya, seçmekte zorlandığını ifade etti.

Üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği birbirinden anlamlı fotoğrafları inceleyerek ufuklarını geliştirdiklerini belirten Karakaya, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.