Kadroya geçen taşerona ne kadar ek zam yapılacak? son dakika taşeron haberleri

Kadroya geçen taşeron son dakika haberleri. Kadroya geçen taşeron işçi son dakika enflasyon farkı zammı ne kadar? Kadroya alımı yapılan taşeron işçilere kıdem zammı ve ücret artışı ne kadar olacak? Geçen yıl nisan ayında kadroya alınan taşeron işçiler, ocak ayında yüzde 4 zam aldılar. Asgari ücret ve biraz üzerinde çalışan işçilerin bazılarının maaşı yeni asgari ücret seviyesine çıkartılıp, yüzde 4 de toplu sözleşme zammı alırken, bazı kurumlar yüzde 4 zammı vermedi. Taşeron İşçilere ne kadar zam yapılacak?

Taşeron son dakika haberleri gündemde trend başlıklar arasında yer aldı. 2019 yılında Kadroya geçen taşeron işçi zammı ne kadar merak ediliyor. Yerel seçim öncesi taşeron son dakika gelişmesi vatandaşları sevindirdi. Yıllardır taşeron kadro zammı bekleyenlere müjdeli haberlerin ardı ardı kesilmiyor. Edinilen son bilgiye göre Çorum Belediyesi'nde çalışan bin 311 işçi, yapılan anlaşma ile yüzde 37 zam aldı. İkramiyelerde ise yüzde 420 oranında arttı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına da 2 yıllık süreçte sosyal haklarla birlikte yüzde 41'lik zam yapıldı. İşte taşeron işçi kadro haberleri ve taşeron zam oranları… İşte son dakika haberleri ve güncel gelişmeler...

Belediye çalışanı bin 311 işçi, yeni sözleşmeye göre yüzde 37 zam, ayrıca bazı sosyal hak ve yardımlar elde etti. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi yevmiyesinin 88 liradan 99 liraya yükseldiğini söyledi.

Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları

Zam görüşmelerini hem belediyenin imkanları hem de işçilerin ihtiyaçlarını gözeterek gerçekleştirdiklerini dile getiren Gül, "Bu sözleşmeyle evli personelimiz aile yardımı almaya başlayacak. İkramiyede yüzde 420 oranında artış yaptık. Çocuk yardımlarında yüzde 174, yemek ve yakacak yardımlarını yüzde 40, dini bayramlarda yaptığımız yardımda yüzde 87, öğrenim yardımlarında yüzde 91artış sağladık. Daha önce sözleşmede olmayan mama, bez ve sünnet yardımı gibi kalemleri de ekledik." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise geçmişte sürekli kadrolu işçiler için yaptıkları toplu iş sözleşmelerinin taşeronları kapsamamasının burukluğunu yaşadıklarını belirtti. Yerel yönetimlerde taşeron işçilerin sayısının bir hayli fazla olduğunu dile getiren Yıldız, "Taşeron kardeşlerimizle toplu iş sözleşmesi imzalayamıyorduk. Bu bizim için bir hüzündü. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında Hak-İş'in ciddi emeği var. 2016 yılında başlattığımız süreçten bugünlere geldik. Taşeron kardeşlerimizin kadro aldıktan sonra ilk toplu sözleşmelerini imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de sendikal mücadele süresince "İmzamız işçinin kararıdır" prensibini benimsediklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Mahalli idareler seçimlerine 15 gün kaldı. Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlar var. Seçimde, 'Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kan kaybetsin de başına çullanalım, onları yok edelim.' düşüncesindeler. Onlara fırsat vermemek için dimdik durmalıyız. Öncelikle bütün kardeşlerimiz sandığa gitmeli. Bu bir görevdir. Oy kullanırken de kullanacağı kişinin kendisine, şehrine, ülkesine ne katkı sağlayacağını değerlendirmelidir."

Bursa Büyükşehir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına 2 yıllık süreçte sosyal haklarla birlikte yüzde 41' lik zam yapılmasını öngören toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı. Çalışan haklarının korunmasını ve artırılmasını hedef alan sözleşmeye, Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuzbirlikte imza koydu. Sözleşmeye göre belediye işçileri, birinci yılın ilk 6 ayında yüzde 10, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci ikinci 6 ayında yüzde 6lık maaş zammı aldı. Sosyal yardımlarla birlikte işçi maaşlarında, birinci yıl için yüzde 25 ve ikinci yıl için yüzde 16 olmak üzere toplamda yüzde 41lik bir iyileştirme yapılmış oldu.

Taşerona ne kadar ek zam yapılacak?

Kadroya alınan 4C'li işçilerin heyecanla beklediği ek zam ile birlikte enflasyon farkına ilişkin yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Taşerondan kadroya geçen işçilerle ilgili AK Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım müjde niteliğinde bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim öncesi yaptığı açıklamarıyla kadroya geçen taşeron işçilere ek zam sinyali verdi. 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilere enflasyon farkı verilmemiş ve maaşlarında hiç bir iyileştirme yapılmamıştı. Toplu İş Sözleşmesinden 2020 yılına kadar yararlanamayan sürekli işçi pozisyonundaki işçiler enflasyon farkını alamamışlardı. Binali Yıldırım'ın verdiği cevap taşeron işçilerde büyük umut uyandırdı. Eğer sürekli işçiler enflasyon farkı alırsa toplamda %12.3 oranında zam alması ön görülüyor.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da taşeronlara %4 zam verileceğini açıklanmıştı. Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçiler 2020 yılı sonlarına kadar YHK toplu iş sözleşmesi gereği 6'şar aylık dilimlerde bilindiği gibi 4+4 zam alıyorlar. Kadro alan taşeron işçiler yıllık ortalama yüzde 8 zam aldılar. Ancak ek zam hakkında net kararı Bakanlık verecek. Konu ile ilgili olarak Bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.