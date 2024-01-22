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Spor Kadro dışı kalan Aboubakar'a sürpriz talip
Spor

Kadro dışı kalan Aboubakar'a sürpriz talip

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:46:00 -
Kadro dışı kalan Aboubakar'a sürpriz talip

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ı ABD ekibi istiyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kamerunlu futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alsa da sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi.

Aboubakar için son iddia ise Afrika basınından geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre golcü oyuncuya ABD MLS ekibi Los Angeles Galaxy talip oldu.

ABD ekibinin Beşiktaş yönetimine Aboubakar'ın durumunu sorduğu aktarılırken yakın zaman resmi bir teklifin gelebileceği ifade edildi.

Aboubakar'ın geleceği ile ilgili kararın Afrika Kupası'ndan sonra netleşmesi bekleniyor.
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