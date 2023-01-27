Kadirov'u takmadılar! Çeçenler Rusya'ya karşı cephede!

Rusya'nın Çeçenistan Valisi Ramazan Kadirov'un 'şiddet dolu yönetiminden' kaçan yüzlerce Çeçen, Ukrayna saflarında Rus paralı askerlerine karşı savaşıyor. Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut'ta cephenin ön saflarında yer alan bu savaşçılar, genç ve deneyimsiz Ukraynalı gönüllülere savaş deneyimleriyle destek veriyor.

Ukrayna saflarında savaşan iki birimden biri olan İmam Mansur taburu tarafından silah altına alınan bu savaşçılar, geçen yıldan bu yana önce Kiev çevresinde, ardından da Sievierodonetsk'te faaliyet gösterdikten sonra Bahmut cephesine geçti.

Euronews'in aktardığına göre, tabur içlerindeki aşırılık yanlılarını, suçluları ve "istenmeyen gruplarla temas halindekileri temizlediklerini' belirtiyor.

Ukrayna yanlısı Çeçenler, Ukrayna'da Putin'i yenmeleri halinde bir gün kendi cumhuriyetleri için bağımsızlık kazanabileceklerine inanıyor. Ancak bu savaşçılar, Batı'nın dini inançlarından dolayı Ukrayna'da olduğu gibi kendi yardımlarına koşmadığı görüşünü de taşıyor.

Çeçen savaşçılardan Vedeno lakaplı İsa, 1994 yılında Çeçenistan savaşı sırasında Rus ordusuna karşı eline silah almış. 2000 yılında yaralanan savaşçı yıllar içinde Azerbaycan ve Polonya'da araba tamircisi olarak çalışmış. Rus devriminden sonra kısa süreliğine bağımsız olan Çeçen devletinin başkenti olan ve Sovyet sonrası Çeçen savaşlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı Vedeno kentinden geldiği için bu lakapla tanınıyor. Vedeno Rusların bombardımanı sırasında iki erkek, bir kız kardeşimi, annesini ve babasını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna savaşının ilk günlerinde dört parmağını kaybetmesinden dolayı "Parmaksız" olarak tanınan Çeçen savaşçı, Dağıstanlı Dobre ile birlikte şehrin doğu sınırındaki Zabakhmutva'da bir evde mahsur kalan Ukraynalı bir subay ve beş adamını kurtarma görevinden yeni döndüklerini anlattı.

İngiliz The Times gazetesine konuşan savaşçılar Rusya'daki ailelerinin zarar görmesinden çekindikleri için gerçek isimlerinin gizlenmesini istedi.

Bir diğer Çeçen savaşçı Sabah ise 2005 yılındaki ikinci Çeçen savaşında Ruslara karşı savaşmış. Onun da İsa'ya benzer bir hikayesi var. Babası, bir erkek ve bir kız kardeşi Rus güçleri tarafından öldürülmüş. "Büyük bir aileyiz ama yüzde 70'i öldü" diyen Sabah kendisinin ve iki erkek kardeşinin kaçmayı başardığını söyledi. Daha sonra Avusturya'da bilgisayar programcısı olarak eğitim alan ve Almanca öğrenen Sabah kendilerini gerilla savaşı deneyimi olduğu için genellikle özel operasyonlarda kullandıklarını anlattı.

Ancak Sabah, Batı'ya öfkeli. Rusya'yı kastederek "Batı dünyası düşmanımızın yüzünü ancak şimdi gördü" diyen Sabah, "Ukrayna'da ölen binlerce kişiyi görüyorlar ama Çeçenistan'da, Gürcistan'da, Suriye'de öldürülen yüz binleri görmediler mi? Gerçek teröristin kim olduğunu görmek için bu yeterli değil miydi?" diye konuştu.

Çeçen savaşçılara göre Ukrayna'ya yardım edildiği gibi kendilerine de yardım edilmiş olsaydı, "Rusya şu anda burada olmazdı."