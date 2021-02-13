Kadir Turgut kimdir? Kadir Turgut kariyeri
Kadir Turgut görevi | 13 Şubat 2021 sayılı Resmi Gazete’de atama kararları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına Kadir Turgut atandı. Bu kararın ardından pek çok kişi Kadir Turgut’un kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Kadir Turgut kimdir? Kadir Turgut hayatı
Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına getirilen Kadir Turgut, ilk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı.
Kadir Turgut, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Fars Dili ve Edebiyatı lisans programında lisans eğitimini aldı. Turgut, İstanbul Üniversitesi’nde “Ebu’l-Vefâ Muslihuddin Mustafa’nın Farsça Şiirleri” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi, “Abdurrahman Cami ve Türk Edebiyatındaki Etkileri” adlı tezle de doktor unvanın alma başarısı gösterdi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak, 2008-2014 senelerinde görev aldı ve akademik kariyerine başladı.