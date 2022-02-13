Kadir Topbaş unutulmadı!

YENİ AKİT / ANKARA

13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Dr. Kadir Topbaş ölümünün 1'inci yıl dönümünde unutulmadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. İstanbul’umuza ve ülkemize yaptığı değerli hizmetleri unutmayacağız. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun” ifadelerini kullanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul Benim Hayatım” demiş ve İstanbul’un her köşesine hizmet etmiş, beyefendiliği, dürüstlüğü ve hizmetleriyle insanların kalplerine dokunmuş Sn. Kadir Topbaş’ı vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve özlemle yâd ediyorum” paylaşımı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, “İstanbul sevdalısı, hizmetleri ve kazandırdığı nice eserle tüm İstanbullu hemşehrilerimizin gönlünde yer edinen #KadirTopbaş ağabeyimizi vefat yıl dönümünde saygı, rahmet ve dualarla anıyorum. Cenabı Allah mekânını cennet, makamını âli eylesin” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, “İstanbul’a büyük hizmetler bırakan merhum İBB Başkanımız Kadir Topbaş'ı vefatının 1. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Mekanı Cennet olsun” diyerek Topbaş’ı rahmetle andı.