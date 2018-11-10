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Kadir Topbaş Saadet Partisi'nin İBB adayı mı olacak?

Saadet Partisi 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başladı. 24 Haziran seçimlerinde iyi bir performans gösteremeyen Saadet Partisi, Mart 2019 yerel seçimlerinde daha etkili olmak istiyor. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı arayışına da girdi. Saadet Partisi'nde AK Parti eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adaylığına sıcak bakılıyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:12
Kadir Topbaş Saadet Partisi'nin İBB adayı mı olacak?

Saadet Partisi 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başladı. 24 Haziran seçimlerinde iyi bir performans gösteremeyen Saadet Partisi, Mart 2019 yerel seçimlerinde daha etkili olmak istiyor. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı arayışına da girdi. Saadet Partisi'nde AK Parti eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adaylığına sıcak bakılıyor.

"Topbaş ve Gürtüna'ya teklif götürülebilir"

Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, kendi adayları olması durumunda bağımsız aday fikrine sıcak bakacaklarını belirtiyor. Aday belirleme noktasında istişare halinde olduklarını ifade eden Sevim, “İBB Başkanlığı görevinden alınan Kadir Topbaş’a teklif götürmek gibi bir düşünceniz olur mu?” şeklindeki soruya “Bunların hepsi olabilir. Hiçbirine olamaz diyemeyiz” ifadesiyle açık kapı bıraktı. Sevim, partide konuşulan ve teklif götürülmesi düşünülen diğer bir ismin de Ali Müfit Gürtuna olduğunu belirtiyor.

Saadet Partisi adaylık başvuruları ne zaman?

Saadet Partisi'nde yerel seçimlerde aday adayı olmak için başvuruların 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle başlamıştı. Saadet Partisi aday adaylık başvuru ücretini de açıklamıştı. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira başvuru ücreti ödeyecek.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:12
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