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Gündem

Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı verildi

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) dosya üzerinden yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kadir Şeker'in 24 Haziran'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:13:00 -
Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı verildi

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı. O dönem koronavirüs testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tutukluluk hali devam etti

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün Kadir Şeker'in tutukluluk halinin dosya üzerinden incelenmesi yapıldı. Heyet, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker'in 24 Haziran'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapması bekleniyor.

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