Kadir Şeker'den Türk milletine teşekkür!

Konya'da, 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, ölümüne neden olan Kadir Şeker (22), 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine Şeker'in cezası, 5 Temmuz'daki duruşmada 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Avukatının yaptığı itiraz, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme, Kadir Şeker'in, 2 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliyesine karar verdi. Yurtdışına çıkış yasağı konulan Şeker, önceki akşam babaevine geri döndü.

Sosyal medyası yok

Avukatı Emrah Daylan, Şeker'in ailesiyle birlikte olduğunu belirterek, "Kadir, şu an sağlık durumu iyi, ailesiyle birlikte. Bugüne kadar kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ediyor" dedi.

Daylan, sosyal medyada Şeker adına açılan hesaplarında sahte olduğunu ifade ederek, "Müvekkilim Kadir Şeker'e ait hiçbir Twitter ya da sosyal medya hesabı yok. Halen cep telefonunu dahi açmadı, iletişimi dahi yüz yüze ya da ailesi üzerinden kuruyoruz" dedi.