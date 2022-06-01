Kadir Şeker tahliye mi oldu? Kadir Şeker cezaevinden çıktı mı?

Kadir Şeker kararı ne oldu? Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasında daha fazla indirim yapılmasına hükmetti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili incelemesini tamamladı.

Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle bozulmasına karar verildiği belirtildi. Sabah'ın haberine göre Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.

Kadir Şeker olayı nedir?

Kadir Şeker, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Mahkeme, Şeker'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.